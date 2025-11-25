Краснокнижные архары попали на видео в нацпарке «Алтын-Эмель»

На кадрах видно, как животное свободно передвигается по горной местности. Видео было опубликовано на странице Комитета лесного хозяйства и животного мира в социальных сетях.

— Эти материалы подтверждают, что работа по сохранению биоразнообразия в национальном парке проводится эффективно. Архар — одно из самых ценных и редких животных страны. Для сохранения его популяции в национальном парке Алтын-Эмель осуществляется постоянный мониторинг, научные наблюдения и мероприятия по борьбе с браконьерством, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о росте численности каратауских краснокнижных архаров в Казахстане.

Кроме того, на территории национального парка «Алтын-Эмель» фотоловушки зафиксировали несколько особей кулана — редкого животного, также включенного в Красную книгу страны.