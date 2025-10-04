Редкие кадры: куланы попали в объектив фотоловушек в Алтын-Эмель

Кадры из видео подтверждают, что эти парнокопытные животные свободно обитают в парке и успешно адаптировались к естественным условиям.

Кулан – дикое животное, ранее широко распространённое на территории Казахстана, особенно в степных, полупустынных и пустынных регионах. Однако в начале XX века из-за чрезмерной охоты и освоения земель ареал его обитания значительно сократился, и вид оказался на грани исчезновения.

Так, с целью восстановления популяции они были повторно расселены из «Алтын-Эмеля» в природные резерваты «Алтын Дала» и Иле-Балхаш, а также в Сузакский район. Благодаря этим мерам численность куланов сейчас постепенно увеличивается.

Стоит также отметить, что национальный парк «Алтын-Эмель» остаётся одним из ключевых очагов сохранения редких видов дикой природы в Казахстане, в том числе и краснокнижных куланов.

