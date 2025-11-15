РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:01, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Редкий манул попал в объектив фотоловушки в ВКО

    Фотоловушки Катон-Карагайского государственного национального природного парка вновь подарили редкие кадры, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Редкий манул попал в объектив фотоловушки в ВКО
    Кадр из видео

    На этот раз камера запечатлела алтайского улара, сибирского горного козла и одну из самых скрытных диких кошек планеты — манула.

    Дикий хищник живет в труднодоступных местах и почти никогда не появляется на открытых участках днем. Для специалистов такие кадры — важное подтверждение того, что редкий вид продолжает обитать в горных экосистемах Восточного Казахстана.

    — Манул обходит территорию в поисках пищи и сверкает глазами на камеру, — прокомментировали сотрудники отдела науки, экологического мониторинга и информации Катон-Карагайского нацпарка.

    Манул отличается плотным мехом, округлой формой тела и необычной мимикой — из-за широких зрачков его взгляд кажется особенно выразительным. Вид занесен в Красную книгу Казахстана, а встречи с ним настолько редки, что каждый случай фиксируется учёными отдельно.

    В национальном парке отмечают, что еще до появления манула фотоловушки засняли сибирского горного козла, который мирно пасся на склоне, и алтайского улара — птицу, которую нередко называют алтайской горной индейкой. Специалисты подчеркивают: такие наблюдения помогают отслеживать состояние горных популяций и сохранять биоразнообразие региона.

    Ранее сообщалось, что в области Абай детеныш рыси пришел к людям за помощью.

    Теги:
    Национальные природные парки ВКО Восточно-Казахстанская область Природа
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
    Сейчас читают