Редкий манул попал в объектив фотоловушки в ВКО

На этот раз камера запечатлела алтайского улара, сибирского горного козла и одну из самых скрытных диких кошек планеты — манула.

Дикий хищник живет в труднодоступных местах и почти никогда не появляется на открытых участках днем. Для специалистов такие кадры — важное подтверждение того, что редкий вид продолжает обитать в горных экосистемах Восточного Казахстана.

— Манул обходит территорию в поисках пищи и сверкает глазами на камеру, — прокомментировали сотрудники отдела науки, экологического мониторинга и информации Катон-Карагайского нацпарка.

Манул отличается плотным мехом, округлой формой тела и необычной мимикой — из-за широких зрачков его взгляд кажется особенно выразительным. Вид занесен в Красную книгу Казахстана, а встречи с ним настолько редки, что каждый случай фиксируется учёными отдельно.

В национальном парке отмечают, что еще до появления манула фотоловушки засняли сибирского горного козла, который мирно пасся на склоне, и алтайского улара — птицу, которую нередко называют алтайской горной индейкой. Специалисты подчеркивают: такие наблюдения помогают отслеживать состояние горных популяций и сохранять биоразнообразие региона.

Ранее сообщалось, что в области Абай детеныш рыси пришел к людям за помощью.