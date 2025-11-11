РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:46, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В области Абай детеныш рыси пришел к людям за помощью

    В селе Жыланды Бескарагайского района области Абай сельчане заметили маленького рысенка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В области Абай детеныш рыси пришел к людям за помощью
    Фото: ГЛПР «Семей орманы»

    Зверек был один и без помощи людей зиму перенести бы не смог. Местные жители вместе с государственными инспекторами Жанасемейского филиала резервата «Семей орманы» аккуратно поймали детеныша, чтобы он не пострадал. Судя по всему, животное отстало от матери или потеряло ее в лесу.

    — Государственные инспектора решили отвезти рысенка в Биологический центр города Семей, где за ним теперь ухаживают специалисты. В центре детенышу оказали необходимую помощь, осмотрели ветеринары и поставили на баланс учреждения, — сообщили в ГЛПР «Семей орманы».

    Сейчас маленькая рысь чувствует себя хорошо и постепенно привыкает к новым условиям. Специалисты отмечают, что подобные случаи — редкость.

    Экологи напоминают, если дикое животное появляется рядом с людьми, не стоит пытаться поймать его самостоятельно — необходимо сообщить об этом специалистам природоохранных служб.

    Ранее мы рассказывали, что медвежонка, найденного в Риддере, привезли в зоопарк Усть-Каменогорска.

    Теги:
    Регионы Национальные парки Область Абай Животные
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
    Сейчас читают