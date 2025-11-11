В области Абай детеныш рыси пришел к людям за помощью

Зверек был один и без помощи людей зиму перенести бы не смог. Местные жители вместе с государственными инспекторами Жанасемейского филиала резервата «Семей орманы» аккуратно поймали детеныша, чтобы он не пострадал. Судя по всему, животное отстало от матери или потеряло ее в лесу.

— Государственные инспектора решили отвезти рысенка в Биологический центр города Семей, где за ним теперь ухаживают специалисты. В центре детенышу оказали необходимую помощь, осмотрели ветеринары и поставили на баланс учреждения, — сообщили в ГЛПР «Семей орманы».

Сейчас маленькая рысь чувствует себя хорошо и постепенно привыкает к новым условиям. Специалисты отмечают, что подобные случаи — редкость.

Экологи напоминают, если дикое животное появляется рядом с людьми, не стоит пытаться поймать его самостоятельно — необходимо сообщить об этом специалистам природоохранных служб.

