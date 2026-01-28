Редкие кадры: манула с детенышем заметили в Чарынском нацпарке

На официальной странице нацпарка сообщили, что манул считается самым скрытным диким котом планеты. Увидеть его вживую — шанс один на миллион, а запечатлеть семейную сцену — огромная научная удача.

— На видео попал один из самых редких и милых моментов дикой природы — поиск мамы — манула ее котенка. На кадрах видно, как осторожная самка сначала внимательно обследует территорию. Убедившись, что «двуногих» поблизости нет, она подает сигнал — и из тени камней, переваливаясь на коротких лапках, появляется пушистый комочек, — говорится в посте.

Отмечается, что условия обитания манулов в окрестностях Чарына суровы: палящее солнце здесь сменяется ледяными ветрами. Однако густой мех — до девяти тысяч волосков на квадратный сантиметр — помогает этим животным чувствовать себя комфортно даже среди «марсианских» пейзажей каньона.

В Казахстане манул находится под строгой охраной и занесен в Красную книгу.

Ранее следы редких животных, занесенных в Красную книгу Казахстана, обнаружили инспекторы национального парка «Кольсайские озера».