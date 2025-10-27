Речь Президента Казахстана усиливает идею конструктивной модернизации — узбекский эксперт

По словам Назарова, речь Главы государства носит не просто праздничный характер, а служит элементом внутренней идеологической институционализации — когда лидер объединяет прошлое, настоящее и будущее через символику и стратегические ориентиры. И здесь очень уместна цитата из Абиша Кекилбаева: «Только те, кто извлекают уроки из прошлого и смотрят с надеждой в будущее, смогут достичь успехов».

— Президент Касым-Жомарт Токаев начинает с базового тезиса: принятие Декларации о суверенитете как точка отсчета современной независимости и государственного строительства. Он апеллирует к таким высоким понятиям как «традиции многовековой государственности», «национальный дух», «историческая справедливость» — все это безусловно служит укреплению имиджа преемственности и легитимности власти, — говорит он.

Как отметил эксперт, Президент выделяет достижения в судебной реформе, расширение полномочий Парламента, конституционные изменения, введение прямых выборов акимов и другие важны аспекты государственного строительства. Также приводит конкретную статистику: рост ВВП, экспорт, развитие инфраструктуры (логистика, транспорт), доля малого и среднего бизнеса, развитие агросектора, проекты в образовании и здравоохранении

— Это не просто декларация о намерениях, но и своеобразный отчет о реальных изменениях и достижениях, движении вперед, — сказал Назаров.

По его словам, в выступлении звучат такие важные темы как законность, правопорядок, патриотизм, солидарность, труд как ценность, экология (как пример — инициатива «Таза Қазақстан»). По мнению эксперта, это является попыткой государства выстраивать культурно-нормативные рамки, в которых ожидания граждан страны и планы государства совпадают

— Вручение государственных наград заслуженным гражданам в разных сферах (аграрный сектор, индустрия, бизнес, культура, наука, журналистика) — придает эмоциональный и символический вес мероприятию, демонстрирует «лицо народа» и связь власти с народом, — отмечает он.

Кроме того, как отмечает Назаров, речь Касым-Жомарта Токаева усиливает идею конструктивной модернизации: не просто сохранения статуса-кво, а пошаговых преобразований институтов и власти, которые должны повысить эффективность и обратную связ

— Президент как бы сигнализирует, что власть считает своим ресурсом народный труд и справедливость — через вручение наград, через акцент на социальной функции государства. Символика «единства» и «солидарности» — это важный сигнал к элитам и обществу: важно, чтобы внутренние конфликты, конфронтация и «разделение» не усиливались, а наоборот — сглаживались. Залогом успеха дальнейших реформ является единство общества, — отмечает он.

По словам Назарова, в целом речь Президента Казахстана на День Республики 2025 года — сильное в символическом и политическом плане Послание, ориентированное на легитимацию власти, мобилизацию консенсуса и закрепление реформаторской повестки.

— Оно демонстрирует, что власть стремится быть не просто «торжественным оратором», но и «реальным реформатором», готовым к работе над институтами и социальным благосостоянием, — подытожил эксперт.

Ранее мы писали, что Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики.