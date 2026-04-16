    01:37, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    «Реал» впервые выйдет на матч Лиги чемпионов без испанцев в старте

    «Реал Мадрид» проведет ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 против «Баварии» без испанских футболистов в стартовом составе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: realmadrid.com

    Подобная ситуация произойдет впервые в истории «сливочных». Предстоящая встреча станет для мадридского клуба 515-й в рамках главного еврокубкового турнира.

    При этом нападающий команды Браим Диас, имеющий испанское гражданство и ранее выступавший за молодежные сборные Испании, в настоящее время представляет национальную сборную Марокко.

    В первой игре противостояния «Бавария» одержала победу со счетом 2:1.

    На стадии 1/8 финала «Реал Мадрид» по сумме двух матчей уверенно обыграл «Манчестер Сити» (5:1), тогда как мюнхенский клуб разгромил «Аталанту» с общим счетом 10:2.

    Ранее стало известно, что берлинский футбольный «Унион» назначил Мари-Луизе Эта главным тренером. Она стала первой женщиной на посту тренера мужской команды среди крупнейших европейских футбольных лиг.

    Адиль Саптаев
