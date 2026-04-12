Главным тренером футбольного клуба в Германии впервые стала женщина

Берлинский футбольный клуб «Унион» в воскресенье, 12 апреля, уволил главного тренера Штеффена Баумгарта и назначил на его место 34-летнюю Мари-Луизе Эта — первую женщину-тренера в истории Бундеслиги и первую женщину-тренера мужской команды в высшем дивизионе крупной европейской лиги.

Эта, ранее уже вписавшая свое имя в историю как первая женщина-ассистент тренера в Бундеслиге, возглавит команду до конца сезона.

— Я рада, что клуб доверил мне эту непростую задачу, — заявила она.

Баумгарт был уволен утром 12 апреля после того, как результаты команды во второй половине сезона резко ухудшились. Последней каплей стало поражение 1:3 от занимающего последнее место «Хайденхайма» 11 апреля. С Рождества «Унион» одержал лишь две победы и располагается на семь очков выше зоны стыковых матчей.

Как игрок берлинского «Турбине Потсдам» Эта в 2010 году выиграла Лигу чемпионов, а также трижды становилась чемпионкой Бундеслиги. Летом она уже договорилась возглавить женскую команду «Униона» в женской Бундеслиге.

Женщины тренировали мужские команды в низших дивизионах, однако в высшем дивизионе это происходит впервые. В третьем дивизионе Германии мужским «Ингольштадтом» руководит Сабрина Виттманн, а французский «Клермон» из второго дивизиона три сезона — до 2017 года — тренировала Корин Дьяакр. Как отмечают спортивные СМИ, это первый случай для всех футбольных лиг Европы из топ-5 рейтинга (Англия, Испания, Германия, Италия, Франция).

