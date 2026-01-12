В КФФ решили судьбу главного тренера женской футбольной сборной Казахстана

Изменения коснулись как главного тренера национальной сборной Казахстана по женскому футболу, так и старшего тренера юношеской женской сборной Казахстана WU-19.

В Федерации рассказали, что сотрудничество с Мадияром Кембиловым, работавшим главным тренером взрослой женской футбольной сборной Казахстана с 2023 году, прекращается. Также покинула свой пост наставница юношеской сборной Жанна Мальгаждарова, возглавившая команду в мае 2025 года. Отмечено, что работа со специалистами была прекращена по обоюдному согласию сторон.

В ближайшее время Комитет технического развития КФФ займется рассмотрением списка кандидатов на освободившиеся должности тренеров. По итогам обсуждения будет принято коллегиальное решение и сформированы рекомендации для последующего утверждения Исполнительным комитетом Казахстанской федерации футбола.

