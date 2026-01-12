РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:31, 12 Январь 2026 | GMT +5

    В КФФ решили судьбу главного тренера женской футбольной сборной Казахстана

    Стало известно о кадровых решениях в отношении тренеров сборных Казахстана по женскому футболу, передает агентство Kazinform.

    КФФ
    Фото: КФФ

    Изменения коснулись как главного тренера национальной сборной Казахстана по женскому футболу, так и старшего тренера юношеской женской сборной Казахстана WU-19.

    В Федерации рассказали, что сотрудничество с Мадияром Кембиловым, работавшим главным тренером взрослой женской футбольной сборной Казахстана с 2023 году, прекращается. Также покинула свой пост наставница юношеской сборной Жанна Мальгаждарова, возглавившая команду в мае 2025 года. Отмечено, что работа со специалистами была прекращена по обоюдному согласию сторон.

    В ближайшее время Комитет технического развития КФФ займется рассмотрением списка кандидатов на освободившиеся должности тренеров. По итогам обсуждения будет принято коллегиальное решение и сформированы рекомендации для последующего утверждения Исполнительным комитетом Казахстанской федерации футбола.

    Ранее стало известно, кто уже покинул алматинский футбольный клуб «Кайрат» по итогам 2025 года.

    Теги:
    Спорт Футбол Казахстан Женщины
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают