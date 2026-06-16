«Реал Мадрид» купил Кукурелью у «Челси» за $70 млн

«Реал Мадрид» официально объявил о переходе защитника Марка Кукурельи из лондонского «Челси». Стоимость сделки составила 51,8 млн фунтов стерлингов (около $70 млн) с учетом бонусов, передает Kazinform со ссылкой на BBC .

27-летний футболист подписал с испанским клубом контракт сроком на шесть лет. Соглашение между сторонами было достигнуто 14 июня, а официальное подтверждение последовало уже на следующий день. Базовая сумма трансфера оценивается примерно в $64 млн, еще около $5,8 млн предусмотрены в виде бонусных выплат.

Сейчас Кукурелья находится в сборной Испании, которая выступает на ЧМ-2026. Испанец присоединился к «Челси» летом 2022 года, перейдя из «Брайтона» за $85 млн. Защитник является воспитанником академии «Барселоны» и ранее неоднократно связывался с возвращением в испанский чемпионат.

По данным британских СМИ, футболист был заинтересован в переезде на родину. Интерес к нему также проявляли мадридский «Атлетико» и «Барселона».

Трансфер Кукурельи стал частью масштабной перестройки состава «Реала» после переизбрания президента клуба Флорентино Переса и назначения Жозе Моуринью главным тренером.

Также отмечается, что мадридцы рассматривают возможность подписания полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, защитника «Интера» Дензела Дамфриса и французского защитника Ибраимы Конате.

Контракт Кукурельи с «Челси» действовал еще три года, но лондонский клуб согласился на продажу игрока после получения предложения от мадридцев. Минувший сезон оказался неудачным для «Челси». Команда финишировала на 10-м месте в чемпионате Англии и осталась без путевки в еврокубки.

Напомним, FIFA повысила призовой фонд ЧМ-2026 до рекордных $871 млн.