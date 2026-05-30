Жозе Моуринью возвращается в «Реал»: португалец подписал контракт на три года

Жозе Моуринью возвращается в мадридский «Реал». Португальский тренер подписал трехлетний контракт с испанским клубом и вновь возглавит команду спустя более десяти лет после своего первого периода работы в Мадриде, передает Kazinform со ссылкой на BBC .

Официально «Реал» представит Моуринью после президентских выборов клуба, назначенных на 7 июня. Контракт 63-летнего специалиста вступит в силу только в случае победы нынешнего президента клуба Флорентино Переса.

Отмечается, что Перес возглавляет мадридский клуб с 2009 года, ранее он занимал этот пост с 2000 по 2006 год. Сейчас ему противостоит предприниматель Энрике Рикельме. Несмотря на наличие конкурента, фаворитом выборов считается именно Перес.

Моуринью покидает португальскую «Бенфику», которую тренировал с сентября прошлого года. Под его руководством команда завершила сезон на третьем месте чемпионата Португалии.

Первый период работы Моуринью в «Реале» пришелся на 2010–2013 годы. За это время португалец выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании и Суперкубок страны. Тогда «Реал» установил несколько рекордов результативности в Ла Лиге.

Теперь Моуринью сменит Альваро Арбелоа, который возглавил команду после ухода Хаби Алонсо.

Сезон-2025/26 стал для «Реала» провальным. Клуб остался без трофеев, уступил чемпионство «Барселоне» и проиграл каталонцам со счетом 0:2 в очередном Эль Класико. В Лиге чемпионов мадридцы вылетели в четвертьфинале после поражения от «Баварии» по сумме двух матчей — 4:6.

После ухода из «Реала» в 2013 году Жозе Моуринью работал в «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэме», итальянской «Роме» и турецком «Фенербахче». С «Ромой» португалец выиграл Лигу конференций УЕФА в 2022 году.

Ранее стало известно имя нового главного тренера лондонского «Челси». Им стал чемпион мира 44-летний испанец Хаби Алонсо. Его первым рабочим днем станет первое июля, а соглашение с лондонской командой рассчитано до середины 2030 года.