Развитие и цифровизацию авиационной отрасли обсудят в Правительстве РК

Во вторник, 19 мая, в 10:00 начнется очередное заседание Правительства РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Повестка заседания — развитие и цифровизация авиационной отрасли.

За 2025 год аэропорты Казахстана обслужили около 31,8 млн пассажиров, превысив показатель предыдущего года (29,7 млн). Международное авиасообщение охватывает более 30 стран.

Как ранее сообщал министр транспорта Нурлан Сауранбаев, в стране продолжается работа по развитию гражданской авиации и увеличению воздушного флота. До 2040 года планируется поставка еще 144 воздушных судов.

Совместно с Международной организацией гражданской авиации ICAO разрабатывается долгосрочный мастер-план развития авиационной отрасли до 2050 года. Документ планируется утвердить до конца текущего года.

Также отмечается рост транзитных авиаперевозок: ра последние пять лет показатель увеличился в четыре раза. Доходы от аэронавигационного обслуживания формируются преимущественно за счет транзитного потока.

В 2025 году заключен контракт с американской компанией Leidos на обновление системы управления воздушным движением. Ожидается, что в течение ближайших пяти лет аэронавигационная инфраструктура страны будет полностью модернизирована, что повысит эффективность использования воздушных коридоров.

