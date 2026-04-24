Авиапарк Казахстана пополнится 144 самолетами до 2040 года— Сауранбаев

— До 2040 года планируется поставка еще 144 воздушных судов, — отметил министр.

По словам главы ведомства, совместно с Международной организацией гражданской авиации ICAO разрабатывается долгосрочный мастер-план развития авиационной отрасли до 2050 года. Документ планируется утвердить до конца текущего года.

Сауранбаев отметил устойчивый рост транзитных авиаперевозок через Казахстан. За последние пять лет показатель увеличился в четыре раза, а доходы от аэронавигационного обслуживания сегодня формируются преимущественно за счет транзитного потока.

В рамках модернизации инфраструктуры в 2025 году заключен контракт с американской компанией Leidos на обновление системы управления воздушным движением. Ожидается, что в течение ближайших пяти лет аэронавигационная инфраструктура страны будет полностью модернизирована, что повысит эффективность использования воздушных коридоров.

Отдельно министр отметил глобальную проблему дефицита воздушных судов. По его словам, сроки поставки новых самолетов у ведущих производителей могут достигать 8–10 лет, что влияет на темпы обновления авиапарков.

Несмотря на это, Казахстан продолжает обновление флота: до конца 2026 года ожидается поступление еще шести воздушных судов.

Ранее стало известно, что 12 новых судов построят в Казахстане до 2029 года.