    14:15, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Аэропорт в Кендерли планируют открыть в 2027 году

    Министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев озвучил сроки запуска аэропорта в Кендерли, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pexels

    По словам Нурлана Сауранбаева, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на следующий год.

    — В текущем году мы можем обеспечить тестовые технические рейсы на восток по направлению Зайсан, однако базовые полеты начнутся в следующем году, — сообщил министр на брифинге в Сенате.

    Глава ведомства также отметил, что вопрос стоимости авиабилетов в Кендерли и Зайсан остается открытым.

    — Имеются вопросы по субсидированию со стороны акиматов, заинтересованных в привлечении туристов. Это будет влиять на переговоры с авиакомпаниями, — добавил он.

    Напомним, всего в авиационной отрасли РК сейчас реализуются четыре ключевых проекта: два — в ВКО, один в Кендерли (Мангистауская область) и один — реконструкция аэропорта Аркалык в Костанайской области. При этом три новых аэропорта в курортных зонах РК построят за 117 млрд тенге.

    Адиль Саптаев
