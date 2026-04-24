Аэропорт в Кендерли планируют открыть в 2027 году

По словам Нурлана Сауранбаева, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на следующий год.

— В текущем году мы можем обеспечить тестовые технические рейсы на восток по направлению Зайсан, однако базовые полеты начнутся в следующем году, — сообщил министр на брифинге в Сенате.

Глава ведомства также отметил, что вопрос стоимости авиабилетов в Кендерли и Зайсан остается открытым.

— Имеются вопросы по субсидированию со стороны акиматов, заинтересованных в привлечении туристов. Это будет влиять на переговоры с авиакомпаниями, — добавил он.

Напомним, всего в авиационной отрасли РК сейчас реализуются четыре ключевых проекта: два — в ВКО, один в Кендерли (Мангистауская область) и один — реконструкция аэропорта Аркалык в Костанайской области. При этом три новых аэропорта в курортных зонах РК построят за 117 млрд тенге.