Развитие газовой отрасли рассмотрят на заседании Правительства РК

На заседании Кабмина планируется рассмотреть вопросы развития газовой отрасли страны.

По данным Министерства энергетики, на 1 января 2026 года уровень газификации Казахстана достиг 64,2%. Доступ к природному газу имеют 13,1 млн человек из 20,5 млн жителей страны.

Газификация реализуется в рамках Генеральной схемы газификации Республики Казахстан до 2035 года. По итогам 2025 года благодаря реализации 84 проектов газоснабжения природный газ получили более 354 тысяч жителей 94 населенных пунктов. За год было построено около 2 тысяч километров газораспределительных сетей.

Ранее на совместном заседании палат Парламента Президент Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить газификацию страны и довести уровень обеспеченности населения природным газом до 80%.

Во исполнение поручения Главы государства Министерство энергетики разрабатывает комплексную Дорожную карту, которая определит поэтапные меры по достижению этой цели. В 2026 году реализация проектов по развитию газотранспортной инфраструктуры позволит обеспечить доступом к природному газу еще 36 тысяч человек.

Разрабатываемая Дорожная карта станет основным стратегическим документом, определяющим дальнейшие шаги по ускорению газификации страны. Ее реализация позволит существенно расширить охват населения природным газом, обеспечить достижение поставленной Главой государства цели, повысить качество жизни граждан и создать дополнительные условия для устойчивого социально-экономического развития регионов.

Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Правительству в течение месяца актуализировать планы по ускорению газификации страны с доведением этого показателя до 80%.