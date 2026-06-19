Потребление газа в РК в 2026 году увеличится на 1 млрд кубометров — Минэнерго

На 1 января 2026 года уровень газификации в РК достиг 64,2%. Более 13 млн человек из 20,5 млн жителей имеют доступ к природному газу, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Кайырхан Туткышбаев на брифинге Службы центральных коммуникаций.

— Газификация ведется в рамках утвержденной Генеральной схемы газификации Республики Казахстан до 2035 года. По состоянию на 1 января 2025 года уровень газификации составлял 62,4 процента или 12,6 млн человек имели доступ к природному газу. По итогам 2025 года более 354 тысяч человек или 94 населенных пункта получили доступ к природному газу. Построено более 2 000 км газопроводов, завершено строительство 82 проектов газоснабжения. На 1 января 2026 года уровень газификации достиг 64,2% или 13,1 млн человек из 20,5 млн человек имеют доступ к природному газу, — сказал К.Туткышбаев.

Спикер отметил, что уровень газификации всех западных регионов республики, Жамбылской области, а также Алматы и Шымкента составляет более 90%. Уровень газификации Алматинской, Кызылординской, Туркестанской, Костанайской областей и области Жетісу составляет от 60-90%.

— Уровень газификации Карагандинской, Акмолинской областей и области Ұлытау составляет менее 60%. В текущем году, с учетом выделенных средств из республиканского бюджета в размере 27,3 млрд тенге на развитие газотранспортной системы, планируется достичь уровня газификации до 64,3% или 32 тыс человек получат доступ к природному газу, — сообщил вице-министр.

По его словам, в целом, по итогам 2025 года потребление товарного газа составило 21,6 млрд кубометров. Прогноз потребления на 2026 год — 22,6 млрд кубометров.