    14:33, 05 Январь 2026 | GMT +5

    Разрешение на специальное водопользование теперь можно получить онлайн в Казахстане

    Получение разрешения на специальное водопользование полностью переведено в цифровой формат в Казахстане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

    Разрешение на специальное водопользование можно получить онлайн в Казахстане
    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

    С нового года граждане могут получать разрешения на специальное водопользование через Национальную информационную систему водных ресурсов (НИСВР). В соответствии с новым Водным кодексом были изменены правила оказания данной государственной услуги.

    Оптимизация и автоматизация бизнес-процессов позволили полностью перевести в цифровой формат весь цикл ее оказания.

    В прошлом году в цифровой формат была переведена сдача отчетности по водопользованию. Также реализована интеграция НИСВР с 11 государственными информационными системами.

    Напомним, Министерством водных ресурсов и ирригации разработана Национальная информационная система водных ресурсов, в которой будут собраны все сведения по поверхностным и подземным водам. Ввод НИСВР в промышленную эксплуатацию запланирован на вторую половину 2026 года.

    — Проект реализуется во исполнение задач, обозначенных Главой государства. В информационной системе будут централизованно аккумулироваться абсолютно все сведения по водным ресурсам. Это обеспечит автоматизацию процессов и позволит принимать управленческие решения на основе реальных цифр, — сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

    Ранее сообщалось, что проект по внедрению немецких технологий для сокращения расходов воды на каналах разрабатывается в Казахстане.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Водный кодекс Вода Водные ресурсы Цифровизация
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
