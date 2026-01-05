Разрешение на специальное водопользование теперь можно получить онлайн в Казахстане

С нового года граждане могут получать разрешения на специальное водопользование через Национальную информационную систему водных ресурсов (НИСВР). В соответствии с новым Водным кодексом были изменены правила оказания данной государственной услуги.

Оптимизация и автоматизация бизнес-процессов позволили полностью перевести в цифровой формат весь цикл ее оказания.

В прошлом году в цифровой формат была переведена сдача отчетности по водопользованию. Также реализована интеграция НИСВР с 11 государственными информационными системами.

Напомним, Министерством водных ресурсов и ирригации разработана Национальная информационная система водных ресурсов, в которой будут собраны все сведения по поверхностным и подземным водам. Ввод НИСВР в промышленную эксплуатацию запланирован на вторую половину 2026 года.

— Проект реализуется во исполнение задач, обозначенных Главой государства. В информационной системе будут централизованно аккумулироваться абсолютно все сведения по водным ресурсам. Это обеспечит автоматизацию процессов и позволит принимать управленческие решения на основе реальных цифр, — сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Ранее сообщалось, что проект по внедрению немецких технологий для сокращения расходов воды на каналах разрабатывается в Казахстане.