Размер некоторых социальных выплат увеличат в Казахстане с 2026 года

Согласно документу «О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 января 2026 года», в Казахстане повышается размер социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2026 года, на 10% от размера получаемых социальных выплат.

В Казахстане выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца рассчитываются индивидуально. Размеры зависят от прожиточного минимума (ПМ), стажа участия в системе соцстрахования и группы инвалидности (для утраты трудоспособности), а для потери кормильца — от числа иждивенцев и зарплаты умершего.

Ранее стало известно о повышении с 1 января 2026 года порогов достаточности для желающих досрочно снять часть своих пенсионных накоплений из ЕНПФ.

Также казахстанцы, потерявшие работу, с 1 января 2026 года смогут полгода получать медпомощь по ОСМС.