РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:36, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Размер некоторых социальных выплат увеличат в Казахстане с 2026 года

    В Казахстане вступило в силу постановление Правительства, касающееся некоторых социальных выплат, передает Kazinform.

    тенге, деньги, выплаты
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Согласно документу «О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 января 2026 года», в Казахстане повышается размер социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2026 года, на 10% от размера получаемых социальных выплат.

    В Казахстане выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца рассчитываются индивидуально. Размеры зависят от прожиточного минимума (ПМ), стажа участия в системе соцстрахования и группы инвалидности (для утраты трудоспособности), а для потери кормильца — от числа иждивенцев и зарплаты умершего.

    Ранее стало известно о повышении с 1 января 2026 года порогов достаточности для желающих досрочно снять часть своих пенсионных накоплений из ЕНПФ. 

    Также казахстанцы, потерявшие работу, с 1 января 2026 года смогут полгода получать медпомощь по ОСМС. 

    Теги:
    Соцвыплаты Социальные Пособия
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают