Разбой в магазине Алматы: подозреваемый задержан

Инцидент произошел в одном из продуктовых магазинов города. Неизвестный мужчина напал на женщину, причинил ей телесные повреждения и открыто похитил золотое украшение, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевшей своевременно оказана медицинская помощь.

Как сообщил начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Асхат Даулетияров, по данному факту возбуждено уголовное дело. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Похищенное имущество изъято и приобщено к материалам дела.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается.

