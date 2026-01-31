РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    00:41, 31 Январь 2026 | GMT +5

    Разбой в магазине Алматы: подозреваемый задержан

    Полицейские Алматы раскрыли разбойное нападение, совершенное с применением физического насилия, передает агентство Kazinform.

    арест
    Фото: polisia.kz

    Инцидент произошел в одном из продуктовых магазинов города. Неизвестный мужчина напал на женщину, причинил ей телесные повреждения и открыто похитил золотое украшение, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевшей своевременно оказана медицинская помощь.

    Как сообщил начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Асхат Даулетияров, по данному факту возбуждено уголовное дело. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Похищенное имущество изъято и приобщено к материалам дела. 

    Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается.

    Ранее полиция задержала мужчин, угрожавших жильцам в Алматы.

    Теги:
    Полиция Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
