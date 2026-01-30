РУ
    Полиция задержала мужчин, угрожавших жильцам в Алматы

    В Алматы полиция задержала группу подозреваемых в самоуправстве, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

    Полиция задержала мужчин, угрожавших жильцам в Алматы
    Фото: Kazinform

    По данным следствия, несколько человек ворвались в квартиру и применили насилие к хозяевам, требуя выполнить свои требования. Они использовали предмет, похожий на огнестрельное оружие, создавая реальную угрозу жизни и здоровью людей.

    В ходе оперативных мероприятий всех участников установили и задержали. Опасные предметы изъяли.

    По факту возбуждено уголовное дело. Все подозреваемые находятся под стражей, следствие продолжается.

    — Мы пресекли действия группы, которая пыталась через насилие и запугивание завладеть чужим имуществом. Такие проявления самоуправства недопустимы. Полиция работает для того, чтобы каждый житель был защищен, и каждый, кто нарушает закон, понёс ответственность. Хочу подчеркнуть, что своевременные сообщения граждан помогают нам действовать быстро и эффективно, — резюмировал начальник управления по противодействию организованной преступности ДП Алматы Жанат Нургалиев.

    Ранее заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха прокомментировал инцидент с ночным преследованием девушки в Семее.

