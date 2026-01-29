РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:55, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Инцидент с преследованием в Семее: полиция перепроверит обстоятельства дела

    Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха прокомментировал инцидент с ночным преследованием девушки в Семее, передает корреспондент агентства Kazinform.

    сталкинг в Семее
    Кадр из видео instagram.com/ztb_kz

    Ранее жительница Семея опубликовала в соцсетях видео, на котором показала, как незнакомая женщина выкрикивала угрозы и преследовала ее возле подъезда жилого дома.

    По данному факту суд назначил участнице конфликта штраф в размере 85 тысяч тенге за использование нецензурной брани. 

    На брифинге в Сенате замминистра МВД спросили, будут ли действия женщины дополнительно проверены на наличие признаков сталкинга.

    По словам Лепехи, закон о сталкинге начал действовать недавно, и правоприменительная практика по нему пока формируется.

    — В принципе, у нас уже есть факты возбуждения уголовных дел. То, что касается закона, он будет работать, просто какая-то практика должна быть наработана, в том числе мы наших сотрудников обучаем сейчас в зависимости от ситуации. По этой конкретной ситуации, давайте я получу все данные, мы еще раз перепроверим все обстоятельства и посмотрим, если нужно, примем дополнительные какие-то меры, — сказал он. 

    Замминистра добавил, что в стране уже возбуждено около 8 уголовных дел по статье о сталкинге.

    Между тем, в Семее в декабре 2025 года вынесли приговор по одному из первых в стране дел о сталкинге.

