Инцидент с преследованием в Семее: полиция перепроверит обстоятельства дела

Ранее жительница Семея опубликовала в соцсетях видео, на котором показала, как незнакомая женщина выкрикивала угрозы и преследовала ее возле подъезда жилого дома.

По данному факту суд назначил участнице конфликта штраф в размере 85 тысяч тенге за использование нецензурной брани.

На брифинге в Сенате замминистра МВД спросили, будут ли действия женщины дополнительно проверены на наличие признаков сталкинга.

По словам Лепехи, закон о сталкинге начал действовать недавно, и правоприменительная практика по нему пока формируется.

— В принципе, у нас уже есть факты возбуждения уголовных дел. То, что касается закона, он будет работать, просто какая-то практика должна быть наработана, в том числе мы наших сотрудников обучаем сейчас в зависимости от ситуации. По этой конкретной ситуации, давайте я получу все данные, мы еще раз перепроверим все обстоятельства и посмотрим, если нужно, примем дополнительные какие-то меры, — сказал он.

Замминистра добавил, что в стране уже возбуждено около 8 уголовных дел по статье о сталкинге.

Между тем, в Семее в декабре 2025 года вынесли приговор по одному из первых в стране дел о сталкинге.