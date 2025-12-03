В Семее вынесли приговор по одному из первых в стране дел о сталкинге

По данным полиции, местный житель на протяжении длительного времени преследовал женщину, отслеживал ее частную жизнь и оказывал психологическое давление.

— Суд признал мужчину виновным по статье 115-1 Уголовного кодекса РК. Ему назначен штраф в размере 30 месячных расчетных показателей и установлены специальные требования к поведению сроком на десять месяцев, — сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Фото: ДП области Абай

В ведомстве отметили, что сталкинг официально относится к уголовно наказуемым деяниям, поскольку нарушает личные границы человека и может представлять угрозу его безопасности.

— Сталкинг — это вмешательство в частную жизнь, которое недопустимо как с точки зрения закона, так и с позиции общественной безопасности, — подчеркнули в департаменте.

Правоохранители призвали граждан соблюдать нормы поведения и уважать личное пространство других людей.

— Если вы стали жертвой или свидетелем преследования, важно сразу обращаться в органы внутренних дел. Полиция области Абай продолжит принимать необходимые меры для защиты жителей, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что первое уголовное дело по новой статье о сталкинге было возбуждено в Акмолинской области.