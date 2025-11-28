Первое уголовное дело по новой статье о сталкинге было возбуждено в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, в Буландынском районе впервые зарегистрирован факт сталкинга.

В октябре в отдел полиции обратилась 44-летняя жительница города Макинска. Женщина сообщила, что на протяжении нескольких месяцев бывший молодой человек навязчиво преследует ее, звонит с разных номеров на мобильный телефон, приезжает на работу, по месту жительства и «поджидает» в общественных местах. Настойчивость 38-летнего мужчины не только приносила неудобства, но и вселяла в потерпевшую страх за свою жизнь.

— В ходе разбирательства выяснилось, что в сентябре в отношении бывшего возлюбленного участковые инспекторы вынесли защитное предписание и судом ему было запрещено приближаться к женщине. Однако чувства оказались сильнее запретов и мужчина продолжал свои противоправные действия, что вынудило акмолинку обратиться в полицию с просьбой о привлечении его к уголовной ответственности, — пояснили в ведомстве.

По поступившему заявлению дознаватель отдела полиции Бекзат Болпанов начал досудебное расследование по статье 115-1 УК РК (Сталкинг). В ходе расследования капитан полиции допросил потерпевшую и подозреваемого, а также установил свидетелей конфликтных ситуаций. Мужчина признал, что его действия были вызваны попытками восстановить отношения, однако осознал незаконность своего поведения и возможные последствия в рамках уголовной ответственности.

— Позже потерпевшая подала встречное заявление с просьбой прекратить дело. По согласованию с надзирающим прокурором расследование было завершено, — добавили в ведомстве.

Полицейские отмечают: сталкинг — это не «проявление чувств», а противоправное поведение, способное нанести человеку психологический вред и создать угрозу безопасности. Если вы сталкиваетесь с навязчивым преследованием, попытками установить нежелательный контакт, слежкой или давлением, необходимо незамедлительно обращаться за помощью в правоохранительные органы.

Напомним, статья за сталкинг в Уголовный кодекс Республики Казахстан была введена в июле этого года. Новая норма направлена на защиту граждан от незаконного преследования, выражающегося в навязчивых попытках установить контакт, слежке и других действиях, совершаемых вопреки воле человека и вызывающих существенный вред

Два уголовных дела уже были возбуждены в Казахстане по новой статье о сталкинге.