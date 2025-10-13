Два уголовных дела возбуждены в Казахстане по новой статье о сталкинге

— С начала ввода возбуждено два уголовных дела — в Атырауской и Павлодарской областях. Сейчас расследование проводится. Это по обращению, по заявлению, — сообщил глава МВД Ержан Саденов.

Напомним, впервые в отечественном законодательстве за такие действия предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 200 МРП, общественные работы до 200 часов, либо арест до 50 суток.

Если сталкинг сопровождается насилием, угрозами, шантажом, нарушением неприкосновенности частной жизни, деяния будут квалифицироваться дополнительно по другим статьям Уголовного кодекса.

Эксперты считают, что это изменение в законодательстве поможет сохранить множество жизней и усилит общественный порядок.