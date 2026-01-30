Районный акимат в Актюбинской области предоставил один земельный участок двум хозяйствам

Участок площадью в 25 соток на зимовке Акмола в Байганинском районе находится в собственности КХ «Арна». Есть только технический паспорт на дом. Документы на животноводческое помещение не оформлены, также участок не внесен в специальную карту. Спустя 10 лет отдел земельных отношений Байганинского района предоставил 187 гектаров земли на этой территории КХ «Бекет» сроком на 49 лет. Стороны вели хозяйство рядом, после возникновения имущественного спора КХ «Бекет» подало в суд на руководителя КХ «Арна». Суд удовлетворил исковое заявление КХ «Бекет» и принял решение о сносе хозяйственной постройки. КХ «Арна» подало апелляционную жалобу и проиграло. Также осенью руководитель попросил отложить на три месяца выполнение решения о сносе постройки, в которой содержатся 600 голов овец и крупного рогатого скота. В середине зимы спор обострился, в дело начали вмешиваться судебные исполнители.

— Акимат Байганинского района в 2017 года передал землю, которой мы владеем, и прилегающую землю, то есть 187 гектаров КХ «Бекет». В 2019 году приехали специалисты из бюро технической инвентаризации и вбили колышки. Мы тогда сообщили им о принадлежащей нам земле, предупредили. Но наша земля, дом и сарай были переписаны в собственность КХ «Бекет». На одну землю появились два собственника, начались трудности. Оказалось, что это можно урегулировать только в судебном порядке. Мы не придавали значения, потому что у нас были на руках документы. Возникли разногласия, были поданы заявления в полицию, все обострилось. Вследствие спора из-за земли и скота руководитель КХ «Бекет» в 2024 году подал заявление в суд с требованием, чтобы хозпостройка была снесена. В 2024 году суд удовлетворил требование КХ «Бекет». Затем я подал апелляционную жалобу и проиграл. Наняв нового защитника, подал заявление на возврат земельного участка. В 2025 году дело было рассмотрено в административном суде. Мы подали в суд на акимат Байганинского района. Акимат района признал ошибку, и признал, что земельный участок находится в частной собственности, а КХ «Бекет» взял землю в аренду на 49 лет. Суд удовлетворил заявление, принял решение об утрате силы постановления акимата Байганинского района. В настоящее время крестьянское хозяйство подает апелляционную жалобу, — сказал фермера Кудайберген Орынбасаров.

Фото: из личного архива Кудайбергена Орынбасарова

Судя по материалам дела в судебном кабинете, ответчик — акимат Байганиского района, — просил удовлетворить иск о возврате земли. Отдел земельных отношений Байганинского района и аппарат Копинского сельского округа оставили решение за судом. Актюбинский областной специализированный межрайонный суд удовлетворил иск и принял решение об отмене действия постановления в отношении 25 соток земли. Но вторая сторона подает апелляционную жалобу.

— КХ «Бекет» требует исполнить решение другого суда о сносе постройки. Теперь возможно принудительное исполнение. А куда мы посреди зимы погоним скот? Нам нужно два месяца. Хотя бы до марта. Я участвую в проекте «Ауыл аманаты», получил кредит 18,3 миллиона тенге, развиваю овцеводство. Я не могу зимой забрать 600 голов овец, верблюдов и коров. В прошлом году через конкурс я получил другой участок. Но итоги конкурса были подведены 30 декабря 2025 года. Я не успел построить помещение на полученной земле. Это акимат допустил ошибку. Неправильно, когда в интересах одного предпринимателя нарушаются права другого предпринимателя, — сказал Кудайберген Орынбасаров.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области в этом году возвращены в оборот 164 тысячи гектаров земли. План должен быть выполнен до июня. Также будут возвращены 80 тысяч гектаров земли сельскохозяйственного назначения.