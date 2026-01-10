164 тысячи гектаров земли вернут в оборот в Актюбинской области

В Актюбинском регионе проверяют, как землевладельцы используют имущество, находящееся в их собственности, а также соблюдение сроков договоров. На сегодня лица, не сумевшие использовать землю по целевому назначению, вернули 234,2 тыс. гектаров. Земли перешли в государственный резервный земельный фонд. Также выявлены случаи неправильного использования земель, предоставленных для развития сельского хозяйства. В общей сложности нарушения зафиксированы на 488,3 тыс. гектаров земельных участков.

— В прошлом году 216 земельных участков общей площадью 347,1 тыс. гектаров были переданы через конкурс. Кроме того, недропользователям предоставили 44 земельных участка площадью 27 тысяч гектаров, — сообщил руководитель отдела управления земельных отношений Актюбинской области Адилбек Кабидуллин.

В целом по области в период с 2022 по 2025 годы в государственную собственность было возвращено 1,2 млн гектаров земель сельскохозяйственного назначения, большая часть которых уже введена в оборот. Целевой показатель на этот год — 164,2 тыс. гектаров.

— В результате возврата неиспользуемых земель в государственную собственность решаются проблемы некоторых районов, где ощущается нехватка пастбищ. В 2024 году потребность в пастбищах составила 97 тысяч гектаров. Особенно дефицит был зафиксирован в Алгинском, Мартукском районах и в городе Актобе. В настоящее время в черте города пастбищных земель достаточно. В Алгинском районе выделено 16,4 гектара земли. Однако проблема нехватки пастбищ в двух районах до конца пока не решена, — отметил Адилбек Кабидуллин.

По его словам, в области не хватает 76,4 тыс. гектаров пастбищных земель. В Алгинском и Мартукском районах дефицит пастбищ по-прежнему сохраняется.

Напомним, ранее сообщалось, что в области Абай выявлены факты незаконного использования государственных земельных участков.