469 нарушений выявили на стройобъектах Туркестанской области

В прошлом году в регионе начали строительство 1722 объектов. По итогам проверок нарушения выявили на 469 стройплощадках. Застройщиков оштрафовали почти на 325 миллионов тенге. В суды направили иски о принудительном сносе 40 незаконно возведенных объектов, по пяти из них суды уже вынесли решения.

Часть нарушений устранили без судебных разбирательств. После разъяснительной работы владельцы добровольно демонтировали 16 объектов за собственный счет.

Нарушения выявили и на объектах с государственным финансированием.

— В 2025 году нарушения выявлены на 100 объектах, строящихся за счет бюджетных средств. В отношении 121 субъекта строительства приняты административные меры. В результате наложено штрафов на сумму 103 млн тенге, а по лицензиям ряда строительных компаний приостановлены отдельные виды работ, — сообщил исполняющий обязанности руководителя областного управления государственного архитектурно-строительного контроля Тарту Байтурсынов.

Власти заявляют о намерении действовать жестко и системно. Одновременно в регионе пообещали сократить бюрократические барьеры для добросовестных застройщиков.

— Каждый незаконно возведенный объект — это не просто частное нарушение порядка. Это прямой удар по системе государственного планирования и строительной политике. Самое опасное, что возрастает угроза жизни и безопасности людей. Мы должны, с одной стороны, бороться с незаконным строительством, а с другой — максимально упростить путь для тех объектов, которые оформляются законно. Люди не должны месяцами и годами обивать пороги, собирая документы. Бюрократия — одна из главных причин беззакония. Усильте работу по профилактике и проводите регулярный мониторинг, — заявил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

Незаконные постройки потребовали привести в соответствие с требованиями закона. Акиматам районов и городов категорически запретили оформлять разрешительные документы на уже возведенные объекты. За подобные решения руководители на местах будут нести персональную ответственность.

Отдельно власти заострили внимание на самовольном строительстве в приграничных зонах, а также на территориях отдыха и рекреации. При этом в акимате подчеркивают, что одними карательными мерами проблему не решить. Необходимо устранять системные причины нарушений.

В числе приоритетных задач власти называют ускоренную цифровизацию строительной отрасли и сокращение сроков принятия решений на местном уровне. Чиновников, проигнорировавших незаконные стройки или не принявших своевременных мер, пообещали привлекать к строгой ответственности.

Отметим, в Казахстане сегодня утвердили план цифровизации строительной отрасли, направленный на повышение прозрачности и управляемости, сокращение сроков и затрат на строительство, снижение административных барьеров, а также рост качества и безопасности строительных объектов.