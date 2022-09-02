Рассмотрение обращений Конституционным Судом РК отличается от обычного судопроизводства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр юстиции РК Алма Муканова озвучила основные аспекты второго раздела законопроекта «О Конституционном Суде Республики Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Второй раздел проекта Конституционного закона посвящен особенностям осуществления конституционного производства. В первую очередь закрепляются общие условия и принципы конституционного производства. Определяются виды обращений в Конституционный Суд, их форма и содержание», - сказала Алма Муканова во время презентации законопроекта в Мажилисе.

По ее словам, в статье 46 проекта Конституционного закона предлагается установить критерии допустимости обращений граждан.

В частности, предлагается установить, что обращение гражданина допустимо, если оспариваемый закон или иной нормативный правовой акт применен судом либо непосредственно затрагивает права и свободы в конкретном деле с участием лица и по делу вынесен судебный акт, вступивший в законную силу.

«На наш взгляд, если не устанавливать определенные «фильтры» для обращений граждан, Конституционный Суд будет не в состоянии рассматривать все поступающие к нему обращения, поскольку практически все НПА так или иначе затрагивают конституционные права граждан. Необходимо отметить, что условие об исчерпании средств судебной защиты до обращения в Конституционный Суд применяется во многих европейских странах», – отметила спикер.

При этом законопроектом предлагается установить два исключения из общего правила.

«Первое – установить, что Конституционный Суд вправе принять обращение гражданина к своему производству без апелляционного обжалования судебного акта, если официальное разъяснение оспариваемого нормативного правового акта, данное в нормативных постановлениях Верховного Суда, свидетельствует о том, что иное применение нормативного правового акта не предполагается и эти средства не могут предотвратить нарушение прав гражданина», - сообщила вице-министр.

По второму исключению, обращение будет допустимым, если предварительное обращение лица в суд не приведет к иному применению закона, непосредственно затрагивающего права и свободы, закрепленные Конституцией, ввиду императивности соответствующих положений закона.

«Полагаем, что такой подход позволит полноценно осуществлять производство по обращениям граждан без перегрузки деятельности Конституционного Суда. В целом, процедура рассмотрения обращений Конституционным Судом кардинально отличается от порядка судопроизводства в общих судах», - добавила Алма Муканова.

Порядок рассмотрения обращений Конституционным Судом включает в себя в общей сложности пять этапов.

- предварительное рассмотрение обращений Аппаратом Конституционного Суда,

- принятие обращения к конституционному производству,

- подготовка материалов для рассмотрения обращения на заседании Конституционного Суда,

- проведение заседания по рассмотрению обращения,

- принятие окончательного решения.