РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:29, 21 Март 2026 | GMT +5

    Расследование убийства семьи в Атырау: подозреваемую направили на психиатрическую экспертизу

    Резонансное убийство семьи Карабалиных продолжают расследовать в Атырауской области. Подозреваемую направили на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кадры из видео

    По факту убийства членов семьи Карабалиных досудебное расследование проводит департамент полиции Атырауской области. Уголовное дело возбуждено по пункту 1 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК — убийство двух и более лиц.

    Как сообщили в прокуратуре Атырауской области, параллельно зарегистрированы отдельные уголовные дела по фактам продажи скота и хищения имущества потерпевших. Они квалифицированы по статьям 188 и 190 УК РК (кража и мошенничество).

    В рамках расследования подозреваемая Мукангалиева А. с санкции следственного суда помещена в специализированное медицинское учреждение для проведения стационарной судебно-психолого-психиатрической экспертизы. На данном этапе ее действия не квалифицированы, мера пресечения в отношении нее не избиралась.

    Отмечено, что в случае выявления признаков психического расстройства будет рассмотрен вопрос о назначении дополнительной комплексной экспертизы в Институте судебных экспертиз города Алматы.

    Окончательная правовая оценка действиям подозреваемых будет дана после установления всех обстоятельств и получения результатов экспертиз. Сроки завершения досудебного расследования зависят от объема следственных действий и заключений специалистов.

    В прокуратуре подчеркнули, что иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат, и призвали граждан доверять только официальным источникам информации.

    Напомним, семья из села Жангельдин при неустановленных обстоятельствах пропала в конце 2025 года.

    6 января в хозяйственной постройке были обнаружены тела двух членов пропавшей на территории Атырауской области семьи — главы семьи Максота Карабалина и его супруги Насип Утешкалиевой.

    Позже стало известно, что на их телах имелись ножевые ранения.

    9 января официально стало известно, что по подозрению в убийстве членов семьи разыскивается их зять — Султан Сарсемалиев.

    Дочери убитых также присвоили статус подозреваемой.

    24 февраля стало известно, что Сарсемалиев и Мукангалиева были задержаны в деревне Сенару на острове Ломбок в Индонезии.

    В марте их доставили в Атырау.

    Теги:
    Атырауская область Атырау Регионы Казахстана Убийство
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают