Расследование убийства семьи в Атырау: подозреваемую направили на психиатрическую экспертизу
Резонансное убийство семьи Карабалиных продолжают расследовать в Атырауской области. Подозреваемую направили на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу, передает корреспондент агентства Kazinform.
По факту убийства членов семьи Карабалиных досудебное расследование проводит департамент полиции Атырауской области. Уголовное дело возбуждено по пункту 1 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК — убийство двух и более лиц.
Как сообщили в прокуратуре Атырауской области, параллельно зарегистрированы отдельные уголовные дела по фактам продажи скота и хищения имущества потерпевших. Они квалифицированы по статьям 188 и 190 УК РК (кража и мошенничество).
В рамках расследования подозреваемая Мукангалиева А. с санкции следственного суда помещена в специализированное медицинское учреждение для проведения стационарной судебно-психолого-психиатрической экспертизы. На данном этапе ее действия не квалифицированы, мера пресечения в отношении нее не избиралась.
Отмечено, что в случае выявления признаков психического расстройства будет рассмотрен вопрос о назначении дополнительной комплексной экспертизы в Институте судебных экспертиз города Алматы.
Окончательная правовая оценка действиям подозреваемых будет дана после установления всех обстоятельств и получения результатов экспертиз. Сроки завершения досудебного расследования зависят от объема следственных действий и заключений специалистов.
В прокуратуре подчеркнули, что иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат, и призвали граждан доверять только официальным источникам информации.
Напомним, семья из села Жангельдин при неустановленных обстоятельствах пропала в конце 2025 года.
6 января в хозяйственной постройке были обнаружены тела двух членов пропавшей на территории Атырауской области семьи — главы семьи Максота Карабалина и его супруги Насип Утешкалиевой.
Позже стало известно, что на их телах имелись ножевые ранения.
9 января официально стало известно, что по подозрению в убийстве членов семьи разыскивается их зять — Султан Сарсемалиев.
Дочери убитых также присвоили статус подозреваемой.
24 февраля стало известно, что Сарсемалиев и Мукангалиева были задержаны в деревне Сенару на острове Ломбок в Индонезии.
В марте их доставили в Атырау.