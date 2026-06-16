KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Расследование пожара в кафе «Центр плова Loft» завершено — дело передано в суд

    Спецпрокурорами установлена прямая причинно-следственная связь между допущенными нарушениями требований безопасности и наступившими тяжкими последствиями, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пожар в центре плова в Щучинске
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    Как сообщили в прокуратуре региона, специальными прокурорами Акмолинской области завершено расследование уголовного дела по факту пожара в кафе «Центр плова Loft». К уголовной ответственности привлекаются арендатор кафе, директор автогазозаправочной станции и лицо, осуществлявшее доставку газа. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 292 (нарушение требований пожарной безопасности) и ч. 3 ст. 306 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

    — Спецпрокурорами установлена прямая причинно-следственная связь между допущенными нарушениями требований безопасности и наступившими тяжкими последствиями. Окончательное решение по делу будет приято судом, — отметили в ведомстве. 


    Напомним, в ночь с 26 на 27 февраля в кафе в Щучинске произошел взрыв газового баллона. Первоначально сообщалось о гибели шести человек. Позже число жертв выросло до девяти.  После скончались еще двое пострадавших, находившихся в реанимации.

    Также сообщалось, что пятерых пострадавших при взрыве и пожаре в кафе Щучинска отправили в Астану. Четверо из них были доставлены в Национальный координационный центр экстренной медицины города Астаны самолетом, ещё один — наземным транспортом.  Позже здесь скончался еще один пострадавший. Число погибших в пожаре в «Центре плова» выросло до 12 человек. 

    По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. 

    Также стало известно о задержании владельца кафе «Центр плова». 
    4 марта его арестовали на два месяца. 

    Позже мы писали о том, как выглядит «Центр плова» в Щучинске спустя два месяца после пожара. 

    Далее стало известно, что владельцу кафе «Центр плова» в Щучинске продлили арест. 
    Позже сообщалось, что досудебное расследование по делу «Центра плова» окончено

    Пожар Происшествия, ЧС Суды Взрыв Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор