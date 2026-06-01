Досудебное расследование по делу «Центра плова» окончено

По делу о пожаре в «Центре плова» объявили об окончании досудебного расследования. Об этом сообщили на запрос редакции в прокуратуре Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В соответствии со ст. 296 УПК идет ознакомление с делом. По окончанию будет принято решение, — поделились в ведомстве.

Всего, по данным прокуратуры, по делу проходят 24 потерпевших и трое подозреваемых. Одному из подогреваемых (владельцу кафе – прим. автора) предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 292 УК РК – «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Второму и третьему подозреваемому вменяется ч.3 ст. 306 УК РК – «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека». Здесь наказание – лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

Напомним, в ночь с 26 на 27 февраля в кафе в Щучинске произошел взрыв газового баллона. Первоначально сообщалось о гибели шести человек.

Позже число жертв выросло до девяти. После скончались еще двое пострадавших, находившихся в реанимации.



Также сообщалось, что пятерых пострадавших при взрыве и пожаре в кафе Щучинска отправили в Астану. Четверо из них были доставлены в Национальный координационный центр экстренной медицины города Астаны самолетом, ещё один — наземным транспортом. Позже здесь скончался еще один пострадавший. Число погибших в пожаре в «Центре плова» выросло до 12 человек.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Также стало известно о задержании владельца кафе «Центр плова».

4 марта его арестовали на два месяца.