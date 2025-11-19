Расширить право льготного проезда на автобусе для детей предлагают в Астане

— В прежнем решении маслихата (от 28 декабря 2022 года № 296/37-VII) были включены дети, обучающиеся в государственных школах, и не были включены дети, обучающиеся в частных школах. Поэтому предлагается исключить то место, где говорится о льготном проезде для детей, обучающихся в школах, финансируемых за счет государственного бюджета, то есть это будет относиться ко всем ученикам, независимо от того, государственные школы или частные. Второе — в решении было указано, что льготный проезд предусмотрен только для детей в возрасте от 7 до 18 лет. Здесь редакция по части возраста приведена в соответствие с законодательством, так, что пособие до достижения совершеннолетия. То есть, до сих пор не были охвачены дети в возрасте 6 лет, поэтому мы изменили формулировку на «несовершеннолетние», — сказал К.Сенгазыев.

Третья поправка, по словам спикера, внесена в связи с тем, что ранее для обучающихся и воспитанников в возрасте свыше 18 лет, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также для детей из семей, имеющих право на получение адресного социального пособия, и семей, в которых средний доход на члена семьи ниже установленного минимума, не получающих адресного социального пособия, льготный проезд не был предусмотрен с июня по август. Во время летних каникул дети не могли использовать карту для льготного проезда, теперь все дети, входящие в указанные категории, смогут использовать ее в течение всего года.

Общественный совет поддержал представленные предложения.

Ранее сообщалось, что в Астане намерены придать юридический статус дворовым клубам.