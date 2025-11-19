Придать юридический статус дворовым клубам намерены в Астане

В своем выступлении С. Ибраев представил проект постановления городского акимата «О мерах по созданию доступной и разнообразной инфраструктуры досуга для молодежи и подростков города Астаны, включая развитие сети молодежных центров, поддержку работы дворовых клубов по месту жительства».

Спикер отметил, что в городе реализуются различные проекты и мероприятия в сферах образования, творчества и спорта.

— В настоящее время в столице функционируют 20 высших учебных заведений, количество студентов в которых составляет 105 тысяч человек. Из них 73 тысячи — приезжие, 4,5 тысячи — это студенты с иностранным гражданством, остальные — астанчане. Для обеспечения студентов местами в общежитиях в столице функционирует фронт-офис по строительству студенческих общежитий. На сегодняшний день уже проконсультировано более 100 инвесторов, заключено порядка 50 инвест-контрактов. С 2023 года построено 17 общежитий на 8 779 койко-мест. В текущем году будет достроено 8 общежитий — 6 уже достроено, 2 на стадии введения в экспуатацию, — сказал С. Ибраев.

Руководитель Управления сообщил, что в молодежных центрах подросткам и молодежи предоставляются бесплатные курсы английского языка, а также консультации с репродуктологом, психологом, курсы по построению счастливой семьи. Центры проводят работу по таким направлениям как профилактика наркомании, лудомании, работа с молодежь категории НИТ, поддержка молодежных инициатив, оказание правовой помощи, содействие трудоустройству через проекты «Жол тап» и другие. С 2023 года в центрах проконсультировано более 30 тысяч граждан, 16 тысяч человек прошли краткосрочное обучение, в том числе по рабочим специальностям. Открыто более 1 000 ИП с созданием рабочих мест.

Как проблему таких центров, спикер отметил отсутствие закрепленного законодательством юридического статуса у дворовых клубов, что приводит к серьезным нарушениям Бюджетного кодекса и плана государственных закупок, а также влияет на рост социальной напряженности вследствие задержки зарплаты в период проведения конкурсов. Также имеются проблемы, связанные с недостаточным разнообразием, доступностью и активным участием в жизни города дворовых клубов. Требуется больше специализированных творческих и культурных пространств, ориентированных именно на молодежь поколений «зет», «зумер» и «альфа», таких как коворкинг, зоны для паркура и другие. Эти пространства должны быть также доступны для молодежи с ограниченными возможностями, особенно в удаленных районах города.

— Учитывая вышесказанное, просим вас, уважаемые члены общественного совета, поддержать некоторые инициативы для нашей молодежи, — сказал С. Ибраев.

По данному вопросу выступили и руководители других государственных органов.

В ходе обсуждения члены общественного совета внесли предложение принять необходимый нормативно-правовой акт для придания юридического статуса дворовым клубам, и поддержали проект постановления.

Ранее сообщалось, что к категории NEET в Астане относятся 28 тысяч молодых людей.