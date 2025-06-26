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    06:33, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Радиостанция «Голос Америки» должна прекратить свое существование — Трамп

    Президент США Дональд Трамп считает, что радиостанция «Голос Америки» должна прекратить свое существование, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

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    Фото: democracynow

    — С чего бы республиканцам желать, чтобы «Голос Америки» — рупор демократов — существовал и дальше? Это полная катастрофа левых, — написал он в Truth Social.

    Ранее сообщалось, что ликвидация «Голоса Америки» практически завершена. Число сотрудников «Голоса Америки» сокращено до минимума.

    Эта волна увольнений завершает плановое сокращение числа сотрудников «Голоса Америки» на 85%, начатое в марте 2025 года. В мае были уволены порядка 600 журналистов. 

    Мы писали, что радиостанция «Голос Америки» продолжит работу как ретранслятор контента телеканала One America News Network, который поддерживает политику президента США Дональда Трампа.

     

    Теги:
    СМИ Америка США Дональд Трамп
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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