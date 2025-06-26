Радиостанция «Голос Америки» должна прекратить свое существование — Трамп

— С чего бы республиканцам желать, чтобы «Голос Америки» — рупор демократов — существовал и дальше? Это полная катастрофа левых, — написал он в Truth Social.

Ранее сообщалось, что ликвидация «Голоса Америки» практически завершена. Число сотрудников «Голоса Америки» сокращено до минимума.

Эта волна увольнений завершает плановое сокращение числа сотрудников «Голоса Америки» на 85%, начатое в марте 2025 года. В мае были уволены порядка 600 журналистов.

Мы писали, что радиостанция «Голос Америки» продолжит работу как ретранслятор контента телеканала One America News Network, который поддерживает политику президента США Дональда Трампа.