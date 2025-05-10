«Голос Америки» станет ретранслятором протрамповского СМИ

Американская радиокомпания «Голос Америки» (Voice of America, VOA) возобновит работу и начнет транслировать программы ультраконсервативного телеканала One America News Network (OAN), который целиком поддерживает политику, проводимую президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила в соцсети Х в среду, 7 мая, Кэри Лэйк, назначенная в марте Трампом на должность старшей советницы Агентства по глобальным медиа (USAGM), в структуру которого входит VOA.

— Агентство по глобальным медиа с радостью объявляет о партнерстве с OAN с целью предоставления услуг новостной ленты для сетей USAGM, включая Office of Cuba Broadcasting (OCB), Radio Martí и Voice of America (VOA), — говорится в сообщении Лэйк. Ранее она была назначена Трампом и на пост главы «Голоса Америки», хотя это решение еще должно быть одобрено Международным консультативным советом по вещанию.

По словам Кэри Лэйк, OAN предоставит «Голосу Америки» свою ленту новостей, контент и техническое обеспечение на безвозмездной основе.

— Это огромная выгода для американских налогоплательщиков, которые являются единственным источником финансирования новостных агентств USAGM, вещающих только для международной аудитории, — написала она, добавив, что ищет способы сэкономить деньги налогоплательщиков «каждый день».

Владелец OAN бизнесмен Чарльз Херринг в тот же день подтвердил газете Washington Post информацию о предоставлении контента «Голосу Америки».

Ранее сообщалось, что Трамп приказал провести сокращения в семи федеральных агентствах, среди которых USAGM, курирующее «Радио Свободу» и «Голос Америки».

Суд в США потребовал восстановить всех сотрудников «Голоса Америки».