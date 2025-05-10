«Голос Америки» станет ретранслятором протрамповского СМИ
Радиостанция «Голос Америки» продолжит работу как ретранслятор контента телеканала One America News Network, который поддерживает политику президента США Дональда Трампа, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.
Американская радиокомпания «Голос Америки» (Voice of America, VOA) возобновит работу и начнет транслировать программы ультраконсервативного телеканала One America News Network (OAN), который целиком поддерживает политику, проводимую президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила в соцсети Х в среду, 7 мая, Кэри Лэйк, назначенная в марте Трампом на должность старшей советницы Агентства по глобальным медиа (USAGM), в структуру которого входит VOA.
— Агентство по глобальным медиа с радостью объявляет о партнерстве с OAN с целью предоставления услуг новостной ленты для сетей USAGM, включая Office of Cuba Broadcasting (OCB), Radio Martí и Voice of America (VOA), — говорится в сообщении Лэйк. Ранее она была назначена Трампом и на пост главы «Голоса Америки», хотя это решение еще должно быть одобрено Международным консультативным советом по вещанию.
По словам Кэри Лэйк, OAN предоставит «Голосу Америки» свою ленту новостей, контент и техническое обеспечение на безвозмездной основе.
— Это огромная выгода для американских налогоплательщиков, которые являются единственным источником финансирования новостных агентств USAGM, вещающих только для международной аудитории, — написала она, добавив, что ищет способы сэкономить деньги налогоплательщиков «каждый день».
Владелец OAN бизнесмен Чарльз Херринг в тот же день подтвердил газете Washington Post информацию о предоставлении контента «Голосу Америки».
Ранее сообщалось, что Трамп приказал провести сокращения в семи федеральных агентствах, среди которых USAGM, курирующее «Радио Свободу» и «Голос Америки».
Суд в США потребовал восстановить всех сотрудников «Голоса Америки».