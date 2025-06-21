Ликвидация «Голоса Америки» практически завершена

Управляющее «Голосом Америки» Агентство по глобальным медиа США сообщило, что направило уведомления о грядущем увольнении еще 639 сотрудникам вещательной сети, фактически завершив программу ликвидации основанного в 1942 году медиа, передает агентство Reuters.

Эта волна увольнений завершает плановое сокращение числа сотрудников «Голоса Америки» на 85%, начатое в марте 2025 года. В мае были уволены порядка 600 журналистов. Всего в АГМ и медиа, которыми оно управляет, планировалось уволить порядка 1400 человек в рамках программы Дональда Трампа по сокращению госаппарата, напоминает Reuters.

Теперь в самом Агентстве остался только оговоренный законом минимум сотрудников — 81 человек, в «Голосе Америки» — порядка 100 человек, следует из заявления старшего советника Агентства Кари Лейк.

Эта волна сокращений, вероятно, означает конец «Голоса Америки», полагает Reuters.

Ранее сообщалось, что радиостанция «Голос Америки» продолжит работу как ретранслятор контента телеканала One America News Network, который поддерживает политику президента США Дональда Трампа.