    19:42, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Работа Парламента зависит от активности депутатов — Айман Умарова

    На V Национальном курултае Президент объявил, что в нашей стране будет сформирован однопалатный Парламент. Юрист Айман Умарова выразила уверенность, что это решение выведет политические и экономические реформы страны на новый уровень, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Юрист Айман Умарова
    Фото: Нұрболат Нұржаубай

    На представительном заседании Глава государства подчеркнул, что страна теперь переходит к однопалатному Парламенту. Он отметил, что в этом вопросе отсутствуют какие-либо противоречия, направление развития страны ясное, а по предстоящим изменениям достигнуто общее согласие.

    — Парламент может состоять из 145 человек и 8 комитетов. Замена названия Парламента на слово «Курултай» также, несомненно, понравится народу. Как юрист, я не считаю, что качество законов снизится из-за того, что Парламент станет однопалатным. Качество законодательных актов зависит не от того, что Парламент двухпалатный, то есть состоит из Мажилиса и Сената, а от того, насколько активно и качественно работают депутаты. Недавно я посетила Капитолий в Вашингтоне, где проходят заседания Конгресса Соединённых Штатов Америки. Я увидела, как функционирует законодательный орган одной из крупнейших стран мира. Я стала свидетелем заседания, наполненного острыми спорами, почти как состязания в суде. Только когда депутаты, как и их американские коллеги, искренне заботятся о народе, открыто выражают свои мысли и умеют донести их до высших инстанций, качество жизни народа начнёт постепенно улучшаться, — отметила юрист.

    Айман Умарова подчеркнула, что от однопалатного Парламента она ожидает именно такого уровня работы. Она также выразила удовлетворение тем, что инициативы, поднятые на Курултае, принимаются в виде законов и реализуются на практике.

    — Мои предложения в основном касаются защиты прав женщин и детей. В частности, особое внимание было уделено моему предложению пересмотреть адвокатскую систему и запретить распространение личных данных детей, подвергшихся насилию, в средствах массовой информации. Я считаю, что работа в этом направлении чрезвычайно важна, — добавила она.

    Напомним, сегодня в Кызылорде состоялся V Национальный Курултай при участии Главы Государства — с полным текстом выступления Главы государства можно ознакомиться здесь.

