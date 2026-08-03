QR-код для каждой пчелиной семьи: в Казахстане создали цифровую платформу Apislab

Первую отечественную цифровую платформу Apislab для селекции пчел и управления пасеками разработали ученые НАНОЦ. Сегодня ею пользуется 201 пчеловодческое хозяйство по всему Казахстану, передает Kazinform со ссылкой Минсельхоз.

Разработка создана в рамках программно-целевого финансирования по проекту «Разработка технологий эффективного управления селекционным процессом в пчеловодстве». Платформа объединяет научные исследования, цифровой учет и современные инструменты управления пасеками, обеспечивая научное сопровождение селекционной работы.

— Apislab представляет собой единую цифровую экосистему, состоящую из трех взаимосвязанных компонентов. Веб-приложение Apislab Science предназначено для проведения морфометрического анализа пчел по цифровым изображениям крыльев и хранения результатов научных исследований. Apislab Apiary позволяет вести учет пасек, пчелиных семей и маток, регистрировать производственные события и формировать единую систему идентификации, — сообщили в министерстве.

Мобильное приложение Apislab Mobile помогает пчеловодам проводить осмотры семей непосредственно на пасеке, фиксировать результаты оценки селекционных признаков и автоматически синхронизировать данные с общей базой.

— Одной из ключевых особенностей платформы является присвоение каждой пчелиной семье уникального идентификационного номера и QR-кода. Благодаря этому пчеловоды получают быстрый доступ к полной истории семьи, а данные о проведенных осмотрах и других мероприятиях сохраняются в единой информационной системе. Apislab бесплатна для пользователей. Для начала работы достаточно зарегистрировать пчеловодческое хозяйство, после чего становятся доступны все возможности платформы: цифровой учет пасек, электронные журналы осмотров, мобильное приложение и инструменты сопровождения селекционного процесса, — добавили в Минсельхозе.

Ожидается, что внедрение Apislab ускорит цифровую трансформацию отрасли, повысит эффективность селекции пчел, будет способствовать сохранению их генетических ресурсов и укреплению связи между научными разработками и производством.

Ранее сообщалось, что в Казахстане начали действовать новые правила для пчеловодов.