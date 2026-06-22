Новые правила для казахстанских пчеловодов: Президент подписал закон

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам племенного животноводства и пчеловодства», передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ вводит ряд новых понятий в сфере пчеловодства. Среди них — трутень, мед, сотовый пакет пчел, улей, порода пчел, вощина, пчелиная семья, продукты пчеловодства, изолированный случной пункт, пасека и ветеринарный паспорт пасеки.

С целью учета пасек и осуществления лечебно-профилактических мероприятий на каждую пасеку государственными ветеринарными организациями, созданными местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения, выдается ветеринарный паспорт пасеки в порядке и по форме, которые определены уполномоченным органом в области ветеринарии.

Вместе с тем, на территории Республики Казахстан создается одна республиканская палата по всем породам пчел.

Кроме того, в документе также отмечается, что целью законодательства о племенном животноводстве является создание условий для развития отрасли племенного животноводства, направленных на повышение ее экономической эффективности и конкурентоспособности.

Задачами законодательства РК о племенном животноводстве являются:

государственное регулирование деятельности в области племенного животноводства; организация учета племенной продукции (материала); обеспечение государственной поддержки племенного животноводства; государственный контроль в области племенного животноводства; организация и развитие селекционной и племенной работы, а также внедрение современных методов селекции.

Принципами законодательства о племенном животноводстве являются:

обеспечение сохранения генофонда племенных животных, в том числе пород с ограниченным генофондом; достоверность учета в области племенного животноводства и его открытость в соответствии с законодательством РК; обеспечение научного сопровождения отрасли племенного животноводства.

Закон вводится в действие с 20 августа.

Напомним, пчеловодство становится новой точкой роста агроэкспорта Казахстана.

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