Qonaev International Balloon Festival отменили из-за паводков

Организаторы сообщили об отмене Международного фестиваля шаров Qonaev International Balloon Festival, который был запланирован на 11-12 мая в Алматинской области, передает агентство Kazinform.

По их информации, фестиваль отменяется в связи с серьезными стихийными бедствиями, которые привели к значительным разрушениям и угрозе безопасности для жителей нашей страны.

— В свете данных обстоятельств и в знак солидарности с пострадавшими, проведение Международного фестиваля воздушных шаров считаем неприемлемым с точки зрения этических и гуманитарных аспектов. Просим вашего понимания в сложившейся ситуации.

Мы верим, что вместе сможем преодолеть все трудности и увидеться на фестивале в будущем, когда ситуация стабилизируется и настанут светлые времена, — говорится в официальном сообщении.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев отменил Международный форум Астана из-за паводков.

Учитывая сложную паводковую ситуацию в ряде регионов страны, в целях экономии бюджетных средств, Президент Казахстана поручил отказаться от проведения имиджевых и крупных мероприятий.

– Я отменил крупный международный форум, чтобы сэкономить средства. Мы сократим расходы Всемирных игр кочевников. Отменить такое мероприятие уже невозможно, но бюджет будет значительно сокращен. Кроме того, будет сокращен бюджет проведения и участия нашей страны во Всемирной выставке в Токио, – сказал Глава государства.

«Игры будущего» в Казахстане перенесли на 2026 год.