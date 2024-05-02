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    00:29, 02 Май 2024 | GMT +6

    Qonaev International Balloon Festival отменили из-за паводков

    воздушные шары
    Фото: Istockphoto.com

    Организаторы сообщили об отмене Международного фестиваля шаров Qonaev International Balloon Festival, который был запланирован на 11-12 мая в Алматинской области, передает агентство Kazinform. 

    По их информации, фестиваль отменяется в связи с серьезными стихийными бедствиями, которые привели к значительным разрушениям и угрозе безопасности для жителей нашей страны.

    — В свете данных обстоятельств и в знак солидарности с пострадавшими, проведение Международного фестиваля воздушных шаров считаем неприемлемым с точки зрения этических и гуманитарных аспектов. Просим вашего понимания в сложившейся ситуации.
    Мы верим, что вместе сможем преодолеть все трудности и увидеться на фестивале в будущем, когда ситуация стабилизируется и настанут светлые времена, — говорится в официальном сообщении.

    Напомним, Касым-Жомарт Токаев отменил Международный форум Астана из-за паводков.

    Учитывая сложную паводковую ситуацию в ряде регионов страны, в целях экономии бюджетных средств, Президент Казахстана поручил отказаться от проведения имиджевых и крупных мероприятий.

    – Я отменил крупный международный форум, чтобы сэкономить средства. Мы сократим расходы Всемирных игр кочевников. Отменить такое мероприятие уже невозможно, но бюджет будет значительно сокращен. Кроме того, будет сокращен бюджет проведения и участия нашей страны во Всемирной выставке в Токио, – сказал Глава государства.

    «Игры будущего» в Казахстане перенесли на 2026 год.

    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Режим ЧС Алматинская область Паводки в Казахстане Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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