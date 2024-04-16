Президент Казахстана поручил отказаться от проведения имиджевых и крупных мероприятий

Глава государства дал поручение Правительству, центральным государственным и местным исполнительным органам отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Учитывая сложную паводковую ситуацию в ряде регионов страны, в целях экономии бюджетных средств Глава государства дал поручение Правительству, центральным государственным и местным исполнительным органам отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий.

– Я отменил крупный международный форум, чтобы сэкономить средства. Мы сократим расходы Всемирных игр кочевников. Отменить такое мероприятие уже невозможно, но бюджет будет значительно сокращен. Кроме того, будет сокращен бюджет проведения и участия нашей страны во Всемирной выставке в Токио, – сказал Глава государства.

Президент указал на необходимость извлечения уроков всеми государственными органами от последствий паводков.