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    14:03, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Президент Казахстана поручил отказаться от проведения имиджевых и крупных мероприятий

    Паводки: по прежнему сложная ситуация в СКО
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

    Глава государства дал поручение Правительству, центральным государственным и местным исполнительным органам отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Учитывая сложную паводковую ситуацию в ряде регионов страны, в целях экономии бюджетных средств Глава государства дал поручение Правительству, центральным государственным и местным исполнительным органам отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий.

    – Я отменил крупный международный форум, чтобы сэкономить средства. Мы сократим расходы Всемирных игр кочевников. Отменить такое мероприятие уже невозможно, но бюджет будет значительно сокращен. Кроме того, будет сокращен бюджет проведения и участия нашей страны во Всемирной выставке в Токио, – сказал Глава государства.

    Президент указал на необходимость извлечения уроков всеми государственными органами от последствий паводков.

    – У нас не хватает системы раннего предупреждения подобного рода бедствий и соответствующих специалистов. Сейчас буквально на ходу принято решение о подготовке гидротехников, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Правительство РК Местные органы власти
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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