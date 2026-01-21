РУ
    17:19, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Пятая степень свободы воздуха усилила транзитный потенциал Казахстана

    Открытие пятой степени свободы воздуха с 2019 года позволило Казахстану существенно расширить присутствие иностранных авиакомпаний и усилить свой транзитный потенциал. Об этом сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, выступая в Мажилисе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Самолеты Эйр Астана Аэропорт Астаны турбина Ұшақ Эйр Астана Астана әуежайы
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    По его словам, после внедрения данного режима на казахстанский рынок вышли 20 новых иностранных авиаперевозчиков. В настоящее время 35 зарубежных авиакомпаний выполняют регулярные рейсы в Казахстан и через его воздушное пространство.

    Министр привёл в пример рост пассажиропотока через аэропорт Алматы, который увеличился с 7 млн до 11 млн человек.

    Кроме того, благодаря пятой степени свободы была расширена география полётов. Открыты и планируются рейсы по таким направлениям, как Милан, Доха, Шанхай, Сингапур, Куала-Лумпур и другие международные авиационные хабы.

    Как отметил Нурлан Сауранбаев, Казахстан получил реальные предпосылки для становления крупным транзитным узлом.

    — В радиусе семи часов полета от нас живет половина населения мира, — подчеркнул министр.

    Ранее стало известно, что Казахстан в 2026 году откроет новые международные авиамаршруты.

