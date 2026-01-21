Пятая степень свободы воздуха усилила транзитный потенциал Казахстана

По его словам, после внедрения данного режима на казахстанский рынок вышли 20 новых иностранных авиаперевозчиков. В настоящее время 35 зарубежных авиакомпаний выполняют регулярные рейсы в Казахстан и через его воздушное пространство.

Министр привёл в пример рост пассажиропотока через аэропорт Алматы, который увеличился с 7 млн до 11 млн человек.

Кроме того, благодаря пятой степени свободы была расширена география полётов. Открыты и планируются рейсы по таким направлениям, как Милан, Доха, Шанхай, Сингапур, Куала-Лумпур и другие международные авиационные хабы.

Как отметил Нурлан Сауранбаев, Казахстан получил реальные предпосылки для становления крупным транзитным узлом.

— В радиусе семи часов полета от нас живет половина населения мира, — подчеркнул министр.

Ранее стало известно, что Казахстан в 2026 году откроет новые международные авиамаршруты.