Пятая степень свободы воздуха усилила транзитный потенциал Казахстана
Открытие пятой степени свободы воздуха с 2019 года позволило Казахстану существенно расширить присутствие иностранных авиакомпаний и усилить свой транзитный потенциал. Об этом сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, выступая в Мажилисе, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, после внедрения данного режима на казахстанский рынок вышли 20 новых иностранных авиаперевозчиков. В настоящее время 35 зарубежных авиакомпаний выполняют регулярные рейсы в Казахстан и через его воздушное пространство.
Министр привёл в пример рост пассажиропотока через аэропорт Алматы, который увеличился с 7 млн до 11 млн человек.
Кроме того, благодаря пятой степени свободы была расширена география полётов. Открыты и планируются рейсы по таким направлениям, как Милан, Доха, Шанхай, Сингапур, Куала-Лумпур и другие международные авиационные хабы.
Как отметил Нурлан Сауранбаев, Казахстан получил реальные предпосылки для становления крупным транзитным узлом.
— В радиусе семи часов полета от нас живет половина населения мира, — подчеркнул министр.
Ранее стало известно, что Казахстан в 2026 году откроет новые международные авиамаршруты.