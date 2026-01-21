Казахстан в 2026 году откроет новые международные авиамаршруты

— В 2026 году планируется возобновление и открытие новых международных авиамаршрутов, а также увеличение частоты рейсов по действующим направлениям, в том числе в Вену, Токио, Рим, Абу-Даби, Рияд, Даммам, Ларнака, Амман, Шанхай, Кашгар, Варшаву и другим, — сообщил министр на заседании Правительства.

Кроме того, для расширения авиатранзитных возможностей реализуются меры по снижению авиатоплива. В настоящее время обеспечен доступ КМГ-Аэро ко всем аэропортам.

— Для привлечения грузовых авиаперевозчиков в казахстанские аэропорты ведется работа с такими крупными зарубежными авиакомпаниями, как Fedex (США), UPS (США), Cargolux (Люксембург), DHL (Германия), Lufthansa Cargo (Германия). В целом наблюдается положительная динамика роста показателей отрасли: растет обработка грузов, — добавил Нурлан Сауранбаев.

По его данным, по итогам прошлого года обработано 1736 тысячи тонн грузов, что являетсясамым высоким показателем в регионе.

Ранее сообщалось, что снизить цену авиакеросина до 890 долларов за тонну планируют в Казахстане.