Пять крупных туристических объектов на 25 млрд тенге начнут строить в ВКО

В Восточно-Казахстанской области в 2026 году планируется масштабное развитие туристической отрасли с акцентом на инфраструктуру и инвестиционные проекты, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат ВКО.

Об этом сообщил аким региона Нурымбет Сактаганов на XXVIII сессии областного маслихата. По его словам, в текущем году объем инвестиций в туризм превысит 25 млрд тенге. В числе ключевых проектов — строительство двух пятизвездочных отелей в Усть-Каменогорске: Hilton Garden Inn стоимостью 17 млрд тенге и гостиницы инвестора Luncin International на 12 млрд тенге.

Также запланировано строительство ряда туристических объектов: международного туристического комплекса в селе Сарыбель района Самар (инвестиции 2 млрд тенге), санаторно-оздоровительного комплекса Wellness Resort на 218 мест в Катон-Карагайском районе (8,8 млрд тенге), туристической деревни вблизи Катон-Карагая (6 млрд тенге).

Параллельно завершается строительство аэропортов в Катон-Карагае и Зайсане с запуском авиасообщения в летний сезон. Прорабатывается международный маршрут Урумчи — Усть-Каменогорск. Кроме того, ведется реконструкция пяти железнодорожных вокзалов и обсуждается открытие автоперехода Маркаколь — Канас в рамках трансграничного туристического маршрута с Китаем.

Отдельное внимание уделяется развитию новых направлений, включая речные круизы по Иртышу с выходом на Бухтарминское водохранилище и озеро Зайсан. В регионе продолжается формирование туристических кластеров. Среди них — Катон-Карагай и Үлкен Нарын (эко- и оздоровительный туризм), Риддер и Алтай (горнолыжный и активный отдых), Маркаколь и Зайсан (природный туризм), а также кластер «Город — Горы — Озера» с центром в Усть-Каменогорске.

По итогам 2025 года турпоток в ВКО вырос на девять процентов, в регионе рассчитывают на дальнейший рост. В настоящее время в области функционируют 405 объектов размещения почти на 22 000 койко-мест. Как подчеркнул глава региона, развитие туризма рассматривается как одно из ключевых направлений диверсификации экономики, способное создавать рабочие места и стимулировать рост малого и среднего бизнеса.