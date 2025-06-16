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    09:00, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Пять долгостроев снесут в Алматинской области

    В Алматинской области семь объектов находятся в статусе незавершенного строительства на протяжении длительного времени, передает корреспондент агентства Kazinform.

    строительство, құрылыс
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Как сообщили в управлении государственного архитектурно-строительного контроля региона в ответ на запрос агентства Kazinform, пять объектов планируется снести из-за невозможности их дальнейшего использования по целевому назначению либо экономической нецелесообразности завершения строительства. Кроме того, один объект приостановлен по решению суда, еще один продолжают достраивать.

    Список объектов:

    * Многоэтажный жилой комплекс «ECO-PARK ALATAU» в селе Жанатурмыс Райымбекского сельского округа Карасайского района. Объект достраивается.

    * Строительство многоэтажного жилого дома в селе Кемертоган Иргелийского сельского округа Карасайского района. В настоящее время рассматривается апелляционная жалоба по делу о приостановлении строительства.

    * Спортивный комплекс (бассейн) ТОО «Ясли-детский сад «Алтын-Бөбек», расположенный в городе Есик по улице Желтоксан, 10а, Енбекшиказахский район. Принято решение о сносе, апелляционная инстанция оставила его без изменений.

    * Строительство многоквартирного жилого комплекса на участке №474 в селе Байбулак Алатауского сельского округа Талгарского района. Принято решение о сносе, апелляция оставила его в силе.

    * Строительство многоквартирного жилого комплекса на участке №592 в селе Байбулак, Алатауского сельского округа, Талгарского района. Принято решение о сносе, апелляция оставила его без изменений.

    * Строительство коммерческого объекта на участке 21А по улице Жибек Жолы в селе Гүлдала Гүлдалинского сельского округа Талгарского района. Принято решение о сносе, апелляция оставила его в силе.

    * Строительство коммерческого объекта на участке 6 по улице Баянауыл в городе Талгар Талгарского района. Принято решение о сносе, апелляционная инстанция оставила его без изменений.

    В прошлом году инспекторы государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСК) Алматинской области провели масштабные проверки и выявили сотни нарушений строительных норм и правил. Составлено 78 административных материалов.

    В 2023 году было возбуждено 711 административных дел, по итогам которых уже принято решение о сносе нескольких зданий в Алматинской области.

    Теги:
    Регионы долгострои Строительство Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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