Незаконно построенные ЖК сносят в Алматинской области

В Алматинской области продолжается борьба с незаконным строительством, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным главы областного управления государственного архитектурно-строительного контроля Кайыржана Жаксымбетова, в прошлом году было возбуждено 711 административных дел, по итогам которых уже принято решение о сносе пяти объектов.

Решением суда были снесены многоэтажный жилой комплекс Orda Town в Карасайском районе, кирпичный завод в Енбекшиказахском районе, два многоквартирных жилых комплекса в селе Байбулак Талгарского района. Еще четыре объекта уже подлежат демонтажу, а по одному решение пока не принято.

— Также на рассмотрении находится вопрос о законности строительства ресторанного и восьми гостиничных комплексов на берегу озера Кольсай в Кегенском районе, — сообщили в управлении.

С начала этого года в Алматинской области было рассмотрено 128 административных дел по фактам незаконного строительства на общую сумму более 34 миллиона тенге, в суд передано 59 дел.

В 2023 году было рассмотрено 484 дела, штраф составил 140 646 150 тенге. К примеру, за нарушение требований Закона Республики Казахстан по бюджетным формам различных направлений оштрафовано 56 подрядных организаций на сумму 27 848 820 тенге, среди которых две лицензии были аннулированы, а две лицензии приостановлены.