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    14:04, 17 Май 2024 | GMT +6

    Незаконно построенные ЖК сносят в Алматинской области

    сносят ЖК
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    В Алматинской области продолжается борьба с незаконным строительством, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным главы областного управления государственного архитектурно-строительного контроля Кайыржана Жаксымбетова, в прошлом году было возбуждено 711 административных дел, по итогам которых уже принято решение о сносе пяти объектов.

    Решением суда были снесены многоэтажный жилой комплекс Orda Town в Карасайском районе, кирпичный завод в Енбекшиказахском районе, два многоквартирных жилых комплекса в селе Байбулак Талгарского района. Еще четыре объекта уже подлежат демонтажу, а по одному решение пока не принято.

    — Также на рассмотрении находится вопрос о законности строительства ресторанного и восьми гостиничных комплексов на берегу озера Кольсай в Кегенском районе, — сообщили в управлении.

    С начала этого года в Алматинской области было рассмотрено 128 административных дел по фактам незаконного строительства на общую сумму более 34 миллиона тенге, в суд передано 59 дел.

    В 2023 году было рассмотрено 484 дела, штраф составил 140 646 150 тенге. К примеру, за нарушение требований Закона Республики Казахстан по бюджетным формам различных направлений оштрафовано 56 подрядных организаций на сумму 27 848 820 тенге, среди которых две лицензии были аннулированы, а две лицензии приостановлены.

    — Также 23 компании технического контроля и девять аккредитованных компаний по техническому надзору оштрафованы на 21 963 436 тенге, 22 аттестата приостановлены на шесть месяцев, один аттестат и две аккредитационные комиссии отменены решением суда. Оштрафованы 18 единиц авторского надзора на сумму 8 505 468 тенге, из них аттестаты трех авторских надзоров отменены. Три аккредитованные компании оштрафованы на 2 587 500 тенге, — добавили в управлении.

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Акимат Строительство Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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