Пять человек пострадали при столкновении легкового авто и грузового поезда под Карагандой

По факту дорожно-транспортного происшествия на участке «Караганда — Сортировочная — Кулайгыр» сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Авария произошла после того, как водитель автомобиля Audi, по предварительным данным, проигнорировал запрещающий красный сигнал светофора и въехал на железнодорожный переезд в момент движения грузового поезда. Столкновение оказалось неизбежным.

— В результате удара 35-летний водитель и четверо его пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были оперативно доставлены в медицинские учреждения, — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Сейчас их состояние уточняется врачами. Полицейские проводят всестороннее расследование, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям всех участников происшествия в соответствии с действующим законодательством.

В департаменте полиции Карагандинской области подчеркивают: нарушение правил проезда железнодорожных переездов — грубое и недопустимое поведение, которое создает прямую угрозу жизни и здоровью людей.

— Все виновные понесут ответственность по закону, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в результате несчастного случая на станции Каражангыл в Карагандинской области погибли четыре человека, проводившие ремонт железнодорожных путей.

Поданному факту было возбуждено уголовное дело.