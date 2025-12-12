РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:31, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Пять человек пострадали при столкновении легкового авто и грузового поезда под Карагандой

    На железнодорожном переезде под Карагандой легковой автомобиль врезался в грузовой поезд. Пострадали пять человек, расследование причин и обстоятельств продолжается, передает корреспондент агентства Kazinform.

    скорая помощь
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По факту дорожно-транспортного происшествия на участке «Караганда — Сортировочная — Кулайгыр» сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Авария произошла после того, как водитель автомобиля Audi, по предварительным данным, проигнорировал запрещающий красный сигнал светофора и въехал на железнодорожный переезд в момент движения грузового поезда. Столкновение оказалось неизбежным.

    — В результате удара 35-летний водитель и четверо его пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были оперативно доставлены в медицинские учреждения, — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    Сейчас их состояние уточняется врачами. Полицейские проводят всестороннее расследование, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям всех участников происшествия в соответствии с действующим законодательством.

    В департаменте полиции Карагандинской области подчеркивают: нарушение правил проезда железнодорожных переездов — грубое и недопустимое поведение, которое создает прямую угрозу жизни и здоровью людей.

    — Все виновные понесут ответственность по закону, — сообщили в пресс-службе ведомства.

    Напомним, в результате несчастного случая на станции Каражангыл в Карагандинской области погибли четыре человека, проводившие ремонт железнодорожных путей. 

    Поданному факту было возбуждено уголовное дело

    Теги:
    ДТП Регионы Караганда Авария с Поездом Происшествия
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
