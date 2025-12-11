Уголовное дело возбудили по факту смерти четырех работников на ж/д в Карагандинской области

В Карагандинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели работников железной дороги.

- Линейный отдел полиции на станции Шу начал досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, - сообщили в департаменте полиции на транспорте.

Несчастный случай произошел на станции Каражангыл Шетского района. По данным «Қазақстан темір жолы», трагедия разыгралась на участке Мойынты — Шығанақ: в 17:15 при следовании грузового поезда машинист применил экстренное торможение. В это время в зоне железнодорожного полотна путевая бригада станции Сарышаган проводила плановые работы по смене рельса. Несмотря на предпринятые меры, столкновения избежать не удалось — четверо работников получили травмы, несовместимые с жизнью.

Для выяснения всех обстоятельств происшедшего председатель правления АО «НК «КТЖ» распорядился создать специальную комиссию. В ее состав вошли главный инженер нацкомпании, руководители ТОО «ҚТЖ-Грузовые перевозки» и дирекции магистральной сети. Комиссия оперативно выехала на место трагедии и приступила к расследованию.

В полиции уточнили, что сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины случившегося. Иные данные, согласно статье 201 УПК РК, не подлежат разглашению.