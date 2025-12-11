РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    22:01, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Уголовное дело возбудили по факту смерти четырех работников на ж/д в Карагандинской области

    Следователи выясняют причины гибели четырех железнодорожных рабочих на перегоне Мойынты — Шығанақ. Национальная компания «Қазақстан темір жолы» уже создала спецкомиссию, а полиция возбудила уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Полиция
    Фото: департамент полиции на транспорте

    В Карагандинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели работников железной дороги. 

    - Линейный отдел полиции на станции Шу начал досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, - сообщили в департаменте полиции на транспорте. 

    Несчастный случай произошел на станции Каражангыл Шетского района. По данным «Қазақстан темір жолы», трагедия разыгралась на участке Мойынты — Шығанақ: в 17:15 при следовании грузового поезда машинист применил экстренное торможение. В это время в зоне железнодорожного полотна путевая бригада станции Сарышаган проводила плановые работы по смене рельса. Несмотря на предпринятые меры, столкновения избежать не удалось — четверо работников получили травмы, несовместимые с жизнью.

    Для выяснения всех обстоятельств происшедшего председатель правления АО «НК «КТЖ» распорядился создать специальную комиссию. В ее состав вошли главный инженер нацкомпании, руководители ТОО «ҚТЖ-Грузовые перевозки» и дирекции магистральной сети. Комиссия оперативно выехала на место трагедии и приступила к расследованию.

    В полиции уточнили, что сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины случившегося. Иные данные, согласно статье 201 УПК РК, не подлежат разглашению.

    Айзада Агильбаева
    Автор
