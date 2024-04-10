Пять человек погибли, более 15 пострадали при пожаре в Гонконге

По меньшей мере пять человек погибли и более 15 получили ранения в результате пожара, вспыхнувшего в среду утром в одном из спортзалов в Гонконге. Об этом сообщает SCMP, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По его сведениям, ЧП произошло в среду утром в одном из спортзалов, расположенном в жилом комплексе на территории специального административного района Сянган (Гонконг) КНР.

Сигнал о возгорании поступил в 07:53 по местному времени. На месте происшествия работают спасатели, ситуация под контролем.

Причины пожара выясняются, ведется следствие.

В начале этой недели, пять человек погибли в результате пожара, охватившего продуктовый магазин в Гуанси-Чжуанском автономном районе (ГЧАР) на юге Китая.

Напомним, власти Китая обязали отели категории от «трех звезд» принимать иностранные банковские карты.

Бывшему заместителю гендиректора Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Сюй Вэньжуну было предъявлено обвинение в получении взяток, сообщили во вторник в Верховной народной прокуратуре (ВНП) КНР.

Министр финансов США Джанет Йеллен с 3 по 9 апреля с официальным визитом находилась в Китае. Премьер Госсовета КНР Ли Цян провел переговоры с Джанет Йеллен. Стороны обсудили экономические интересы двух стран и укрепление торгового сотрудничества.