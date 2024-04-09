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    14:44, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Экс-замглаве CNPC предъявили обвинение в коррупции

    деньги
    Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

    Бывшему заместителю гендиректора Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Сюй Вэньжуну было предъявлено обвинение в получении взяток, сообщили во вторник в Верховной народной прокуратуре (ВНП) КНР. Об этом сообщает агентство Синьхуа, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Дело в отношении него было возбуждено Народной прокуратурой города Шэньян провинции Ляонин после завершения расследования, проведенного Государственным надзорным комитетом, говорится в заявлении ВНП.

    В обвинительном акте прокуратуры отмечается, что Сюй Вэньжун злоупотреблял своим служебным положением в интересах третьих лиц, за что незаконно получал от них финансовые и материальные ценности в особо крупном размере.

    Теги:
    Коррупция Синьхуа Китай Суды Мировые новости
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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