Экс-замглаве CNPC предъявили обвинение в коррупции

Бывшему заместителю гендиректора Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Сюй Вэньжуну было предъявлено обвинение в получении взяток, сообщили во вторник в Верховной народной прокуратуре (ВНП) КНР. Об этом сообщает агентство Синьхуа, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Дело в отношении него было возбуждено Народной прокуратурой города Шэньян провинции Ляонин после завершения расследования, проведенного Государственным надзорным комитетом, говорится в заявлении ВНП.

В обвинительном акте прокуратуры отмечается, что Сюй Вэньжун злоупотреблял своим служебным положением в интересах третьих лиц, за что незаконно получал от них финансовые и материальные ценности в особо крупном размере.